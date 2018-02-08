نواب كويتيون يؤكدون أهمية توحيد الجهود للقضاء على الإرهاب

الشارقة 24 – كونا:



شدد نواب بمجلس الأمة الكويتي اليوم الخميس، أهمية توحيد الجهود العربية للقضاء على الإرهاب والتطرف خاصة مع استمرار العمليات الارهابية التي تضرب بعض الدول العربية.



جاء ذلك، في تصريحات متفرقة لأعضاء في الوفد البرلماني الكويتي المشارك قي المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات العربية المقرر عقده يوم السبت المقبل.



وأشاد عضو البرلمان العربي علي الدقباسي، بحرص دولة الكويت على مؤازرة أشقائها من الدول العربية، مشيراً في هذا الإطار إلى المؤتمر المقبل للدول المانحة لإعمار الموصل وشمال العراق المقرر عقده في 12 من فبراير في الكويت، فضلاً عن الانشطة والفعاليات الكويتية المختلفة لدعم وتعزيز العمل العربي المشترك.



وأعرب عن أمله أن تمثل الوثيقة العربية الشاملة لمكافحة الإرهاب الرأي الشعبي العربي الذي يتطلع إلى الازدهار والتنمية، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود للقضاء على الإرهاب المدعوم من أعداء الأمة.



وقال الدقباسي، إن الإرهابيين في طريقهم إلى الزوال، مطالباً بضرورة دعم الجهود الوطنية في كافة الدول العربية للقضاء على الإرهاب.



بدوره أكد عضو البرلمان العربي عسكر العنزي، أن مكافحة الإرهاب والتطرف أصبحت متطلباً رسمياً، داعياً النواب في المجالس والبرلمانات العربية إلى تعزيز جهودهم والمساهمة في القضاء على هذه الظاهرة.



ومن جانبه، قال عضو الشعبة البرلمانية الكويتية الحميدي السبيعي إنه لا توجد دولة في العالم لا تعاني من مشكلة الإرهاب والفكر المتطرف، مؤكداً أهمية تضافر الجهود العربية والإقليمية والدولية لمواجهته والقضاء عليه.