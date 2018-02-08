البرلمان العربي يثمن جهود السعودية في خدمة الحرمين الشريفين

الشارقة 24 – واس:



أشاد البرلمان العربي عالياً بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في خدمة الحرمين الشريفين وتحقيق الأمن فيهما.



وأكد البرلمان العربي، في بيان صدر عقب ختام اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية التي عقدت بالقاهرة على مدى يومين برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي، أن المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها حتى الوقت الحاضر تحت ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين تقوم بدور كبير في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار.



وأشاد بما يشهده الحج عاماً بعد عام من تحسين وتطوير في منظومة المشاريع والخدمات التي تقدمها المملكة لخدمة الحجاج في الجانب الأمني والتنظيمي والصحي، مؤكداً أن هذه الجهود أدت لإبراز الصورة العالمية المشرقة للحرمين الشريفين، وإظهار قيم الإسلام والمسلمين الحقيقية من خلال ما تقدمه من خدمات رائدة وعظيمة خدمة للحرمين الشريفين.



وشدد البيان، على أن ما تحقق من نهضة عمرانية كبيرة للحرمين الشريفين يعد أكبر شاهد على اهتمام وعناية المملكة العربية السعودية وقادتها بالأماكن المقدسة، وأنها لا تدخر وسعاً مادياً أو معنوياً في تذليل المصاعب وتسهيل الأمور، من أجل خدمة ضيوف الرحمن، والسهر على راحتهم وتوفير كل سبل الراحة والأمان لهم.