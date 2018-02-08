مبعوث أميركي يبلغ لبنان: الكيان لا يسعى للتصعيد

الشارقة 24 – رويترز:



قال مسؤولون من لبنان والكيان الصهيوني، يوم الخميس، إن مبعوثا أميركياً أكد للبنان أن الكيان الصهيوني لا يسعى للتصعيد مع لبنان، في أعقاب حرب كلامية احتدمت بينهما.



وتبادل الجانبان التهديدات والإدانات بشأن جدار حدودي تقيمه سلطات الاحتلال، وبسبب عطاء طرحه لبنان للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية التابعة له، وتدفق السلاح على جماعة حزب الله.



وقال مسؤولون لبنانيون ومن الكيان إن ديفيد ساترفيلد القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي زار الكيان، الأسبوع الماضي، ولبنان هذا الأسبوع في مهمة وساطة.



وأكد مسؤولون أميركيون الزيارتين دون أن يذكروا جدول أعماله بالتفصيل.



وقال مسؤول لبناني "فيما يتعلق بزيارة المبعوث الأميركي فقد أجرى مباحثات تتعلق بالجدار مع الكيان، وقال إنه ليس هناك ما يدعو للقلق ولا يوجد اتجاه للتصعيد، وأكد للبنان أن الكيان لا يريد التصعيد".