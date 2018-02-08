روسيا وسوريا تنددان بغارات التحالف الدولي على دير الزور

الشارقة 24 – أ ف ب:

اعتبرت وزارة الخارجية السورية، يوم الخميس، أن غارات التحالف الدولي التي استهدفت مقاتلين موالين للقوات الحكومية في محافظة دير الزور في شرق البلاد، هي بمثابة "جريمة حرب".

ووجهت الخارجية السورية رسالة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، اعتبرت فيها أن "هذا العدوان الجديد الذي يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ويؤكد طبيعة النوايا الأميركية ضد سيادة سوريا ووحدة أرضها وشعبها".

من جانبه، وصف السفير الروسي لدى الأمم المتحدة الهجوم، بأنه "مؤسف" وقال إنه سيثير الأمر خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع الإنساني في سوريا يوم الخميس.

وقال السفير فاسيلي نيبينزيا للصحافيين "هذا أمر مؤسف للغاية، سنثير تلك المسألة وسنطالب بتفسير لما حدث"، وأضاف أنه لا يعتقد أن أي روسي كان في المنطقة عندما حدث الهجوم.