أبو الغيط: المنطقة العربية تعاني من أكبر عجز غذائي في العالم

الشارقة 24 – وام:



قال أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، إن المنطقة العربية تعاني من أكبر عجز غذائي في العالم، وإنها المنطقة الوحيدة التي شهدت زيادة في الجوع والفقر خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن العرب يمثلون 5 % من سكان العالم ولكنهم لا يحصلون سوى على 1% فقط من مصادر المياه العذبة و40 % من العرب يعيشون في مناطق تعاني من الشح المائي.



جاء ذلك في كلمته أمام أعمال الدورة الـ 101 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري الخميس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة السودان.



وشدد على أهمية هذه الدورة كونها تأتي في توقيت دقيق وحساس بالنسبة للأمة العربية، حيث ما زالت التهديدات والتحديات الخطيرة تتوالى عليها من كل حدب وصوب.



وأضاف أن عملية التنمية في العالم العربي لا تجري في ظروف طبيعية، ولا تحيط بها بيئة مهيئة أو حاضنة أو داعمة بل على العكس نرى استمراراً للعنف وللاضطرابات في انحاء مختلفة من الوطن العربي فضلاً عن استمرار القرارات أحادية الجانب التي تقوض من حقوق الشعب الفلسطيني.