عاهل الأردن يجري محادثات في باكستان

الشارقة 24 – وام:



وقع الأردن وباكستان مذكرتي تفاهم في مجالي الحماية المدنية والدفاع المدني والإسكان وذلك على هامش زيارة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني .



وجرت محادثات بين عاهل المملكة الاردنية الهاشمية ورئيس وزراء باكستان شاهد خاقان عباسي في إسلام أباد الخميس، تم خلالها مناقشة العلاقات الثنائية على نطاق واسع إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .



وكان العاهل الأردني وصل إلى إسلام أباد الخميس في زيارة رسمية تستغرق يومين واستقبله الرئيس الباكستاني ممنون حسين في قاعدة نورخان الجوية .