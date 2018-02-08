ضمن زيارة رسمية ليومين

عاهل الأردن يجري محادثات في باكستان

  • الخميس 08, فبراير 2018 في 11:17 م
  • العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
    العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
على هامش الزيارة الرسمية للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لباكستان، والتي تستغرق يومين، وقع الأردن وباكستان مذكرتي تفاهم في مجالي الحماية المدنية والدفاع المدني والإسكان.

الشارقة 24 – وام:

وقع الأردن وباكستان مذكرتي تفاهم في مجالي الحماية المدنية والدفاع المدني والإسكان وذلك على هامش زيارة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني .

وجرت محادثات بين عاهل المملكة الاردنية الهاشمية ورئيس وزراء باكستان شاهد خاقان عباسي في إسلام أباد الخميس، تم خلالها مناقشة العلاقات الثنائية على نطاق واسع إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .

وكان العاهل الأردني وصل إلى إسلام أباد الخميس في زيارة رسمية تستغرق يومين واستقبله الرئيس الباكستاني ممنون حسين في قاعدة نورخان الجوية .