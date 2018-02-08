قتلى وجرحى من القوات الروسية وحزب الله والنظام في قصف التحالف

الشارقة 24 - د ب أ:

كشفت مصادر في المعارضة السورية، عن سقوط أكثر من 150 عنصراً بين قتيل وجريح في قصف طائرات التحالف على ريف دير الزور الشرقي ليل الأربعاء-الخميس، وهم من قوات الدفاع الوطني والعسكريين الروس وعناصر حزب الله اللبناني ولواء فاطميون وأفغان .

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن اسمها، يوم الخميس "إن العدد الاكبر من القتلى وقع في قصف طائرات التحالف على بلدتي خشام وطابية جزيرة، وهم من عناصر الدفاع الوطني من أبناء محافظة دير الزور، الذي شكلته الحكومة السورية بعد سيطرة قواتها على ريف دير الزور الشرقي في شهر أكتوبر الماضي".

وأضافت المصادر أن "عدد الجرحى حوالي 60 نصفهم من القوات الروسية، والباقي من عناصر حزب الله اللبناني وفاطميون ومقاتلين من أفغان".

ونفت مصادر إعلامية روسية، سقوط قتلى وجرحى روس في قصف طائرات التحالف شرق دير الزور .

وقال مصدر طبي من داخل المستشفى العسكري في مدينة دير الزور، إن "عدد العناصر التي قتلت جراء استهداف طيران التحالف لرتل تابع للنظام والقوات الموالية له شرق دير الزور ليلة أمس الأربعاء وفجر الخميس ارتفع إلى 137 قتيلاً، والرقم مرشح للارتفاع بسبب وجود عدد من الإصابات الخطرة".

وأفاد بأن "القتلى من مقاتلي لواء فاطميون وزينبيون ومقاتلين سوريين من بلدة حطلة، إضافة إلى عدد من ضباط الحرس الثوري الإيراني وعناصر من قوات النظام".

ووجه أمين فرع حزب البعث، المؤسسات والدوائر التابعة للحكومة بالطلب من موظفيها التبرع بالدم، نظراً للعدد الكبير من الجرحى الذين غص بهم المستشفى العسكري الواقع في حي غازي عياش غرب دير الزور.