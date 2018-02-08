مقتل 35 حوثياً باشتباكات مع الجيش اليمني في الجوف

الشارقة 24 - د ب أ:

أفادت قوات الجيش اليمني، يوم الخميس، بمقتل 35 عنصراً من الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران وإصابة آخرين، في معارك بمحافظة الجوف.

وقال الناطق الرسمي باسم اللواء الأول حرس حدود الرائد فيصل عبد: "إن عناصر الميليشيات لقوا حتفهم بعد أن تصدت قوات الجيش الوطني لهجوم شنته الميليشيات في وادي سلبه والقشعان"، وأكد عبد أن مقاتلات التحالف العربي ساندت قوات الجيش بعملية كسر الهجوم، وشنت سلسلة غارات جوية، أدت إلى تدمير خمس آليات تابعة للميليشيات ومقتل جميع من على متنها".

ولفت إلى أن ميليشيات الحوثي "كانت قد استعدت منذ أيام لهذا الهجوم، إلا أن يقظة قوات الجيش الوطني قلبت الهجوم إلى هجوم معاكس شنته لدحر الميليشيات".