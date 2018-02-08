مقتل 207 مدنيين في 4 أيام بغارات للنظام السوري على الغوطة

الشارقة 24 – أ ف ب:

قتل أكثر من 200 مدني في أربعة أيام من الغارات العنيفة التي استهدفت الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق.

وتشن قوات النظام السوري قصفاً عنيفاً على الغوطة الشرقية منذ يوم الإثنين، أسفر مذاك عن مقتل 207 مدنيين.

وبين القتلى 58 مدنياً ضمنهم 15 طفلاً قتلوا يوم الخميس في الغارات المستمرة.

وكان المرصد السوري وثق في وقت سابق الخميس مقتل تسعة مدنيين، إلا أن الحصيلة واصلت الارتفاع طوال الخميس نتيجة استمرار الغارات وانتشال مزيد من القتلى من تحت الأنقاض ووفاة البعض متأثراً بجروحه.

وشهدت مدينة عربين وبلدة جسرين الخميس الحصيلة الأكبر، حيث قتل 21 مدنياً بينهم تسعة أطفال بعد استهداف الغارات سوق مدينة عربين، فيما قتل 17 مدنياً، بينهم ثلاثة أطفال في بلدة جسرين.

وقال الطبيب حمزة في مستشفى عربين "إنها من أسوأ أربعة أيام تمر على الغوطة الشرقية"، مضيفاً "منذ العام 2011 لم تشهد الغوطة الشرقية قصفاً بالحجم الذي عرفته في الساعات الـ 96 الأخيرة".

وأضاف "كل المشاهد مؤلمة، رأينا الكثير من الأطفال لا يبكون ولكن في حالة ذهول رغم جروحهم"، مشيراً إلى أن القتلى والجرحى "منهم أصدقاء وزملاء وجيران"، وتابع "أصعب ما يمكن أن يقوم به المرء هو أن يسعف أحبابه وزملاءه وجيرانه وأهله".

وترد الفصائل المعارضة على قصف قوات النظام بقصف دمشق وضواحيها بالقذائف، وقد استهدفت الخميس منطقة واقعة تحت سيطرة قوات النظام في ضاحية حرستا، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.