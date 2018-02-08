تحطم طائرة شراعية سعودية بالثمامة ووفاة قائدها ومرافقه

الشارقة 24 – وام:

أعلن مكتب تحقيقات الطيران السعودي، وفاة قائد طائرة شراعية ومرافقه إثر تحطمها في منطقة الثمامة بالرياض.



وأوضح المكتب أنه تلقى بلاغًا عن فقدان طائرة رياضية شراعية خاصة من نوع (Delta microlight) وعلى متنها قائد الطائرة ومرافقه في منطقة الثمامة بالرياض.



وقال: إن فرق الإنقاذ باشرت البلاغ على الفور وقامت بعمليات البحث وتمشيط المنطقة، والعثور على قائد الطائرة ومرافقه متوفّين إثر حادث تحطم الطائرة شرق مطار الثمامة، مشيراً إلى أنه تم تشكيل فريق مختص من مكتب تحقيقات الطيران للتحقيق في أسباب الحادث وملابساته.