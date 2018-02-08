البرلمان الأوروبي يُعرب عن قلقه من عملية عفرين

سوريون يتظاهرون في عفرين ضد العملية العسكرية التركية

الشارقة 24 – وكالات:

أعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه إزاء "العواقب الوخيمة" للعمليات العسكرية التركية في عفرين بسوريا، بموجب قرار جرى تمريره يوم الخميس.

وحذر نواب البرلمان الأوروبي من استمرار الأعمال غير المتناسبة، التي تقوم بها تركيا في المنطقة ذات الأغلبية الكردية.

وأدان النواب اعتقال الناشطين والصحافيين والمواطنين العاديين بسبب انتقادهم للعملية العسكرية التركية في عفرين.

وأشار القرار إلى اعتقال أكثر من 400 شخص، لنشر رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي تدين العمل العسكري في عفرين.

وندد البرلمان الأوروبي، بتدهور وضع دولة القانون في تركيا، وطالب بإنهاء حال الطوارئ التي تستخدم ذريعة لاعتقال معارضين وصحافيين في شكل يعتبر تعسفياً.

واعتبر البرلمان أن حال الطوارئ التي أُعلنت منذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016 "تستخدم حالياً لإسكات المعارضين وتتجاوز إلى حد بعيد الإجراءات المشروعة للتصدي للتهديدات التي تطال الأمن القومي"، وأضاف أن محاولة الانقلاب تستخدم حالياً ذريعة لتجريم المعارضة المشروعة والسلمية ومنع وسائل الإعلام والمجتمع المدني، من ممارسة حرية التعبير سلمياً.