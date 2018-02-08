رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث مع ميلادنوف التطورات السياسية

الشارقة 24 – وام:

بحث الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني، الخميس، في مكتبه برام الله، مع نيكولاي ميلادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط آخر التطورات السياسية والمستجدات على صعيد المصالحة الوطنية الفلسطينية.

وقال الحمد الله إن الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسة ممنهجة لتقويض حل الدولتين خاصة تصعيدها الاستيطاني والإجراءات والقوانين التي سنتها بهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم خاصة في القدس المحتلة.

وأكد ضرورة اتخاذ مؤسسات المجتمع الدولي لا سيما الأمم المتحدة خطوات جدية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف تصعيدها العسكري والاستيطاني وتوفير حماية دولية لأبناء شعبنا وللمقدسات الإسلامية والمسيحية من انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه.