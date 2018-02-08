التحالف الدولي يؤكد قصفه لقوات موالية للنظام السوري

الشارقة 24 – رويترز:

قال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم "داعش"، أمس الأربعاء، إنه نفذ ضربات جوية ضد "قوات موالية للنظام السوري" لقيامها بهجوم غير مبرر على مقر قيادة قوات سوريا الديمقراطية.

وقال التحالف، في بيان، إن قواته كانت متمركزة مع قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف من فصائل في شمال وشرق سوريا، خلال هجوم وقع على مسافة 8 كيلومترات شرقي الخط الفاصل لمنطقة خفض التصعيد عند نهر الفرات.

وأضاف البيان: "نفذ التحالف ضربات ضد القوات المهاجمة دفاعاً عن التحالف والقوات الشريكة ورداً على العمل العدواني الذي استهدف شركاء في مهمة التحالف الدولي لهزيمة "داعش".