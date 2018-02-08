الأمم المتحدة تعرب عن قلقها بشأن سلامة مليوني شخص في إدلب

الشارقة 24 – كونا:

أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن القلق بشأن سلامة وحماية مليوني شخص في محافظة إدلب السورية، حيث تفيد التقارير بتواصل القصف الجوي وإطلاق القذائف يومياً.

وذكر المكتب في بيان صحافي، أمس الأربعاء، أن تواصل القصف أدى إلى وقوع قتلى ومصابين بين المدنيين في إدلب خلال الأيام الثلاثة الماضية، وتدمير البنية التحتية المدنية وإلحاق أضرار بالمنشآت الطبية والمدارس وغيرها.

وبحسب البيان فإنه لاتزال أكثر من 1200 مدرسة في إدلب مغلقة بسبب استمرار الأعمال القتالية، الأمر الذي يؤثر على آلاف الطلاب، في حين يتواصل تصاعد القتال في الغوطة الشرقية في التأثير على المدنيين وبنيتهم الأساسية في المنطقة المحاصرة.

وذكر البيان أنه خلال الساعات الـ 48 الماضية أدى القصف الجوي وإطلاق القذائف إلى مقتل عشرات المدنيين وإصابة الكثيرين بجراح.

وتفيد التقارير الأخيرة أن الغارات لم تهدأ على منطقتي إدلب والغوطة الشرقية، الواقعتين ضمن اتفاقات خفض التوتر، وأوقعت عشرات القتلى والمصابين الأمر الذي دفع الأمم المتحدة إلى الدعوة لهدنة فورية تدوم شهراً في جميع المناطق السورية للسماح بإيصال المساعدات والخدمات الإنسانية، وإجلاء الحالات الحرجة من المرضى والجرحى.