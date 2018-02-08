البرلمان الأوروبي: تونس تعاني نقصاً في أنظمة مكافحة غسيل الأموال

الشارقة 24 – كونا:



وافق البرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء، على قائمة أعدتها المفوضية الأوروبية تضم دولاً غير أوروبية وصفتها بأنها تعاني نقصاً في أنظمة مكافحة غسيل الأموال والإرهاب، ومن بينها تونس.



وضمت القائمة التي صوت البرلمان الأوروبي بموافقة 357 عضواً مقابل 283 إلى جانب تونس كل من سريلانكا وترينيداد وتوباغو.



ووفقاً لبيان صحافي أصدره البرلمان الأوروبي فإن عدداً كبيراً من أعضاء البرلمان الأوروبي يعارضون إدراج تونس ويرون أنها لا تستحق وضعها في تلك القائمة، إذ أنها دولة ديموقراطية نامية تحتاج إلى الدعم وأن القائمة لا تعترف بالخطوات الأخيرة التي اتخذتها لتعزيز نظامها المالي ضد النشاط الإجرامي.



ورفضت مفوضة الاتحاد الأوروبي للعدالة فيرا جوروف في بيان قدمته إلى البرلمان الأوروبي بعض طلبات نواب البرلمان بإلغاء تونس فوراً قائلة إن "المفوضية الأوروبية ستعيد تقييم تقدم تونس في أسرع وقت ممكن هذا العام".



وتقوم المفوضية الأوروبية بموجب تشريع أوروبي لمكافحة غسل الأموال بوضع قائمة دورية بـ "البلدان غير الأوروبية ذات المخاطر العالية"، في هذا الشأن فيما يتمتع البرلمان الأوروبي بحق نقض تلك القائمة.