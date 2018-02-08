باريس: تركيا وإيران تنتهكان القانون الدولي في سوريا

الشارقة 24 – رويترز:



قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، يوم الأربعاء، إن تركيا وإيران تنتهكان القانون الدولي بأفعالهما في سوريا، وذلك في أقوى التصريحات الفرنسية حتى الآن بشأن تدخل تركيا في الصراع السوري.



كما قال لو دريان في مقابلة مع تلفزيون "بي. إف. إم": إن هناك دلائل على أن القوات الحكومية السورية تستخدم الغاز السام ضد المدنيين.



وسئل عما إذا كان يريد انسحاب القوات المسلحة التركية من سوريا، فقال لو دريان إنه يريد "انسحاب كل من ينبغي ألا يكونوا موجودين في سوريا بما في ذلك فصائل مسلحة تدعمها إيران، ومنها حزب الله".



ولم يدع بشكل مباشر تركيا لوقف هجومها على قوات كردية في شمال سوريا لكنه قال إنه يتعين على أنقرة ألا تزيد من حدة الصراع، وأضاف "ضمان أمن حدودها لا يعني قتل المدنيين وهو ما تجب إدانته، وفي ظل الوضع الخطير في سوريا يتعين على تركيا ألا تزيد حرباً على الحرب".



وقال لو دريان "تركيا والنظام في دمشق وإيران وهؤلاء الذين يهاجمون الغوطة الشرقية وإدلب ينتهكون القانون الدولي".