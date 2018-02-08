تركيا تأمل عقد قمة مع روسيا وإيران لبحث الوضع في سوريا

عناصر من الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا على مقربة من عفرين

الشارقة 24 – رويترز:



أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، يوم الأربعاء، أن بلاده لا تستبعد عقد قمة ثلاثية قريباً، تضم قادة تركيا وروسيا وإيران، لتقييم المحادثات بين الأطراف السورية على مساري أستانا وسوتشي.



وقال كالين في مؤتمر صحافي إن تركيا تعمل على عقد القمة الثلاثية، وإن العمل جار لتحديد موعد ومكان انعقادها لبحث الوضع في سوريا.



وفي شأن سوري آخر، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إنه من غير الوارد حالياً وقف العملية العسكرية التي يشنها الجيش التركي في مدينة عفرين شمال غرب سوريا.



ودعا المتحدث التركي "الدول الصديقة والحليفة والجارة إلى تقييم هذه المسألة بشكل يأخذ بعين الاعتبار مصالح وأولويات تركيا"، في إشارة على ما يبدو إلى تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني بشأن العملية التي أعرب فيها عن انتهائها في وقت قريب.



وأشار إلى أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يزور إيران حالياً، لبحث هذه القضايا مع المسؤولين في طهران.