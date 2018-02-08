استياء أوروبي من هدم الكيان مدرسة فلسطينية بالقدس

الشارقة 24 – كونا:



أعرب رئيس الوفد البرلماني الأوروبي للعلاقات مع فلسطين نيوكليس سيلكيوتيس عن استيائه، يوم الأربعاء، من قيام الكيان الصهيوني بهدم مدرسة فلسطينية في تجمع "أبو نوار"، شمال شرق القدس المحتلة.



وقال سيلكيوتيس في بيان، إن هدم تلك الفصول الدراسية التي تخدم أطفالاً فلسطينيين "انتهاك واضح لحقوق الإنسان وحقوق كل طفل في الحصول على التعليم"، مشيراً إلى أن سلطات الكيان ملزمة بموجب القانون الدولي الإنساني بضمان أن تكون المدارس مكاناً آمناً للأطفال.



وأضاف أن "عمليات الهدم التي تقوم بها السلطات الصهيونية تهدف فقط لتوسيع المستوطنات وتوسيع الاحتلال وتقسيم الضفة الغربية ونحن نعارض بشدة جميع الأعمال التي تشكل جزءاً من سياسة الضم الصهيونية".



وكانت سلطات الاحتلال قد هدمت مدرسة "أبو نوار" بالقدس المحتلة في الرابع من فبراير الجاري وهي مدرسة ممولة من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.