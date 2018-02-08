بيروت: الجدار الصهيوني اعتداء على الأراضي اللبنانية

الشارقة 24 – رويترز:



أعلن المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، يوم الأربعاء، عن توجيهات لمنع الكيان الصهيوني من بناء جدار حدودي فاصل، معتبراً الجدار الصهيوني اعتداء على الأراضي اللبنانية.



جاء ذلك في بيان للأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللبناني اللواء سعد الله الحمد بعد اجتماع للمجلس خصص لبحث خطة الكيان بناء جدار حدودي عند الخط الأزرق وتصريحات وزير الحرب الصهيوني حول ملكية رقعة نفطية في المياه الإقليمية اللبنانية.



وقال الحمد إن "الجدار الصهيوني في حال تشييده سيعتبر اعتداء على الأراضي اللبنانية وسيكون بمثابة خرق واضح للقرار الصادر عن مجلس الأمن رقم 1701، بالإضافة إلى أن الكيان يعتدي أيضاً على المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة بمساحة تبلغ 860 كيلومتراً مربعاً.



وأضاف أن المجلس قرر الاستمرار في التحرك على مختلف المستويات الإقليمية والدولية للمحافظة على حقوق لبنان.



وترأس اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الرئيس اللبناني ميشال عون بحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وأعضاء المجلس من الوزراء، بالإضافة إلى عدد من القادة العسكريين والأمنيين.



وكان الكيان الصهيوني أعلن خطة لبناء بناء جدار إسمنتي قبالة الحدود اللبنانية وفي نقاط يتحفظ عليها لبنان عند الخط الأزرق، الذي اعتمدته الأمم المتحدة كخط انسحاب لقوات الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000.



وقال وزير الحرب الصهيوني أفيغدور ليبرمان في تصريح الأسبوع الماضي، إن ملكية الرقعة رقم تسعة في المياه الإقليمية اللبنانية، والتي أعلنت بيروت عن إلزام ائتلاف شركات دولية بالتنقيب عن النفط والغاز فيها تعود إلى الكيان، على حد تعبيره.



ويتولى المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، إقرار الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية التي تحددها الحكومة ويوزع المهام الدفاعية على الأجهزة والوزارات المعنية ويعطي التوجيهات اللازمة بشأنها.