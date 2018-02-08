السعودية تدعو إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي

الشارقة 24 – واس:



أكدت المملكة العربية السعودية، الضرورة الملحة للمضي قدماً في عملية إصلاح مجلس الأمن الدولي وتطوير أساليب عمله، داعية الدول الأعضاء إلى التفاعل بشكل خلاق مع الأفكار المطروحة، والإسهام في إيجاد آليات تمكن المجلس من القيام بواجبه حيال الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.



جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء، أمام مجلس الأمن حول المناقشة المفتوحة بشأن أساليب عمل المجلس وألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي.



وقال إن المملكة العربية السعودية "في مقدمة الدول التي ترى أن هناك ضرورة ملحة للمضي قدماً في عملية إصلاح مجلس الأمن، بما في ذلك تطوير أساليب عمله، وتدعم المملكة العربية السعودية جهود المجموعة العربية بشأن عملية إصلاح مجلس الأمن والمطالبة بتمثيل عربي دائم بكامل الصلاحيات في فئة المقاعد الدائمة في حال أي إصلاح في المستقبل للمجلس، والمطالبة كذلك بتمثيل عربي متناسب في فئة المقاعد غير الدائمة."