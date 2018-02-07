باريس: أكراد سوريا يعتقلون 100 إرهابي فرنسي

الشارقة 24 - د ب أ:



أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن العشرات من الإرهابيين الفرنسيين يعتقد أنهم معتقلون لدى القوات الكردية السورية، مقدما بذلك أول تقدير رسمي للرعايا الفرنسيين المحتجزين لدى قوات سوريا الديموقراطية.



وقال لودريان لشبكة تلفزيونية "جرى إبلاغنا أن ما يقرب من 100 اعتقلوا بواسطة الأكراد في سوريا".



وفي نوفمبر الماضي، قال المدعي العام الأعلى لمكافحة الإرهاب في البلاد فرانسوا مولان، إن ما مجموعه 690 فرنسياً انضموا إلى تنظيم "داعش" المتطرف، يعتقد أنهم لا يزالون في سوريا والعراق.



كما أعطى لودريان البيان الأكثر وضوحاً، بأن فرنسا تريد من السلطات الكردية، غير المعترف بها دولياً في شمال سوريا، أن تحاكم المواطنين الفرنسيين المعتقلين، وتابع أنهم سيحاكمون بواسطة السلطات القضائية المحلية"، وأضاف "لن تتم إعادتهم إلى فرنسا طالما إنهم مقاتلون، فهم أعداء ارتكبوا فظائع".