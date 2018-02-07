بن دغر: التحالف العربي منع الانهيار الشامل للدولة في اليمن

الشارقة 24 – واس:



قال رئيس الحكومة الشرعية اليمنية أحمد عبيد بن دغر، إن التحالف العربي منع انهياراً شاملاً للدولة في بلاده.



وأشار بن دغر خلال اجتماع مجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، يوم الأربعاء، إلى أن الشرعية في بلاده تدافع عن أمن اليمن وأمن الخليج العربي والأمن القومي العربي، وأكد أن حكومته تعمل على "عودة الأمور إلى طبيعتها في عدن وبقية المحافظات المحررة، وسنستعيد السكينة العامة في المجتمع والأمن والاستقرار لعدن واليمن بكلها".



وطالب الجميع، بواجب الدعوة للسلام، وبث روح الإخاء بين أبناء الوطن، ووقف التحريض المناطقي والطائفي والتركيز على الهدف الرئيسي وهو دحر الانقلاب الحوثي الإيراني واستعادة الدولة.