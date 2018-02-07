مقتل وإصابة 25 حوثياً باشتباكات مع الجيش اليمني في تعز

الشارقة 24 - د ب أ:



أعلنت قوات الجيش اليمني، يوم الأربعاء، مقتل 12 عنصراً من الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، وإصابة 13 آخرين في معارك بمحافظة تعز.



وقال مصدر ميداني إن معارك عنيفة دارت بين قوات الجيش اليمني والميليشيات الحوثية في مديرية مقبنة، تركزت في جبل جريدم، ومنطقة القحيفة، أسفرت عن مقتل 12 عنصراً من الميليشيات وإصابة 13 آخرين.



وأشار المصدر إلى أن المعارك اندلعت عقب هجوم عنيف شنته الميليشيات على مواقع قوات الجيش، غير أن الأخيرة تصدت للهجوم وأجبرتها على التراجع والفرار، وأوضح أن وتيرة المعارك اشتدت بين الطرفين في مناطق اليمن، وجبل قهبان، بالمديرية ذاتها، وامتدت المعارك إلى منطقة الأشروح، بمديرية جبل حبشي المجاورة، وعدة مناطق محاذية لجبهة الكدحة.



وفي جبهة الضباب، أفاد المصدر بأن معارك عنيفة دارت بين الطرفين في محيط جبل المنعم، والتبة السوداء، ومناطق الصياحي، وحذران، غربي تعز.