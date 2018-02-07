32 قتيلاً بقصف للنظام السوري على الغوطة الشرقية

سوري ينقل طفلته إلى مكان آمن بعد قصف للنظام على مدينة دوما

الشارقة 24 – أ ف ب:



جددت قوات النظام السوري، يوم الأربعاء، قصفها الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق موقعة مزيداً من الضحايا، غداة يوم يعد الأكثر دموية في المنطقة منذ أشهر، قتل خلاله عشرات المدنيين وأصيب أكثر من مئتين بجروح.



وانصرف السكان الأربعاء إلى دفن قتلاهم ورعاية الجرحى في وقت يزيد تصعيد القصف من معاناة نحو 400 ألف مدني يعيشون حالة من الذعر والخوف، وتحاصرهم قوات النظام بشكل محكم منذ العام 2013.



وأفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن في حصيلة جديدة عن "مقتل 32 مدنياً على الأقل بينهم 12 طفلاً وإصابة العشرات بجروح جراء غارات لقوات النظام على مدن عدة في الغوطة الشرقية".



ويتوزع القتلى بين 11 مدنياً في مدينة حمورية وعشرة آخرين في كل من بيت سوى ومدينة دوما، بالإضافة إلى قتيل في مدينة عربين.