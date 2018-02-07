"يونيسيف" يدعو إلى تقديم 17 مليون دولار للعراق

الشارقة 24 – د ب أ:



دعا صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، إلى تقديم 17 مليون دولار لدعم إعادة بناء المرافق الصحية في العراق، يوم الأربعاء، وذلك قبل أيام من مؤتمر يستهدف جمع مساعدات دولية لإعادة بناء البلد الذي مزقته الحرب.



وقال بيتر هوكينز ممثل اليونيسيف في العراق: "إن العنف دمر النظام الصحي في العراق، وإن حالة نظام الرعاية الصحية في العراق مقلقة، بالنسبة للنساء الحوامل والرضع حديثي الولادة والأطفال، ويمكن أن تتصاعد الأعراض التي يمكن الوقاية منها وعلاجها بسرعة إلى مسألة حياة أو موت".



واضاف أن "المرافق الطبية تتعرض لضغوط تتجاوز قدراتها وهناك نقص حاد في الأدوية المنقذة للحياة"، وأشار إلى أنه في الموصل، عاصمة محافظة نينوى، يعمل أقل من 10 بالمئة من المنشآت الصحية بكامل طاقتها.