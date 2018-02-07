الميليشيات دمرت 45%‎ من المنشآت الصحية في اليمن

من المنشآت الصحية التي تعرضت للتدمير من قبل الميليشيات الحوثية الانقلابية في اليمن

الشارقة 24 – واس:



قال وزير الصحة العامة والسكان اليمني ناصر باعوم، إن حرب الميليشيات الحوثية الانقلابية دمرت 45 ‎%‎ من المنشآت الصحية في البلاد .



وأشار باعوم إلى أن حكومة بلاده تعمل جاهدة للسير بتقديم الخدمات الصحية بشكل أفضل، رغم الصعوبات التي تعاني منها البلاد، جراء الحرب الظالمة التي تشنها ميليشيات الحوثي الانقلابية الإيرانية، ولفت إلى أن المنشآت الصحية دمرت بشكل كامل أو جزئي، وعملت على تدهور كبير في القطاع الصحي في عموم المحافظات .



وأشاد بالجهود المبذولة من قبل الكوادر الطبية العاملة بالحقل الصحي من أطباء وممرضين وفنيين، في محاصرة الأمراض التي أسهمت الحرب في ظهورها مثل الإسهال والكوليرا والملاريا وحمى الضنك والدفتريا والتهاب السحايا وأمراض أخرى، مشيراً إلى أن الخدمات الصحية في المحافظات المحررة تحسنت بشكل كبير .