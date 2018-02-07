هادي يبحث مع مسؤول أميركي الأوضاع في اليمن

الشارقة 24 – واس:



التقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، يوم الأربعاء، نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط مايك ملروي.



وجرى خلال اللقاء، مناقشة الأوضاع في اليمن والجهود المبذولة نحو تحقيق السلام والاستقرار الذي ينشده الشعب اليمني.



وقال الرئيس اليمني إن بلاده "تعاني اليمن من تداعيات تربص قوى التطرّف والشر بشقيها وأذرعها الميليشيات الحوثية الإيرانية والإرهاب التي نعمل مع المجتمع الدولي لتجاوزها لإرساء الأمن والسلام المنشود".



من جهته، أكد المسؤول الأميركي تأكيده على التعاون والدعم لليمن، قيادة وشعباً، في ظل شرعيتها الدستورية، مجدداً موقف بلاده الداعم لليمن وكيانه ووحدته وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والسلام.