أبو الغيط يؤكد أهمية دور القطاع الخاص العربي كمحفز للنشاطات التنموية

الشارقة 24 – وام:

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أهمية اضطلاع القطاع الخاص العربي بمسؤولياته في مساندة خطط التنمية في الدول العربية، وفي تعزيز التبادل التجاري بين هذه الدول، وفي تحقيق طفرة في إنتاج وتصدير السلع العربية وتحسين قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، مشدداً على ضرورة إيلاء اهتمام خاص أيضاً للتجارة في الخدمات التي أصبحت مكوناً حيوياً في الاقتصادات الوطنية لمختلف الدول.

جاء ذلك في بيان أصدرته الجامعة العربية، الأربعاء، عقب لقاء الأمين العام ونائل الكباريتي، رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية، العربية والدكتور خالد حنفي، أمين عام الاتحاد، لبحث أهم النشاطات الحالية للاتحاد والجهود التي يبذلها في مجال تنسيق خطط عمل غرف التجارة والصناعة والزراعة العربية، في إطار السعي لتحقيق أكبر قدر من التكاملية في عملها.

وقال الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في البيان إن أبو الغيط حرص على أن ينوه خلال اللقاء إلى محورية الدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد، في إطار تشجيع وتحفيز نشاطات القطاع الخاص العربي، وبما يسهم بشكل فعال في الارتقاء بالأوضاع الاقتصادية في مختلف الدول العربية وفي تحسين مستويات المعيشة لشعوبها.