أبو الغيط يدين التصعيد في الغوطة الشرقية قرب دمشق

الشارقة 24 – وام:

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الأربعاء، الهجمات التي شنتها القوات السورية على الغوطة الشرقية قرب دمشق خلال الأيام الماضية، مؤكداً أن خطورة الوضع الإنساني هناك تستدعي وقف الحملة العسكرية فوراً، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المدينة المحاصرة منذ عام 2013.

وأكد الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان وزعته الجامعة الأربعاء، أن استمرار هذه الهجمات والحصار يضع نظام خفض التصعيد على المحك، خاصةً وأن الغوطة الشرقية مشمولة ضمن الاتفاقات التي تم التوصل إليها العام الماضي، في إطار مسار الآستانة، مضيفاً أن استهداف ثلاثة مستشفيات خلال الأيام القليلة الماضية يُنذر بأزمة إنسانية غير مسبوقة.