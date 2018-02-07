الرئيس التركي يترأس اجتماعاً أمنياً لبحث تطورات عفرين

عناصر من الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا خلال عملية "غصن الزيتون" في عفرين

الشارقة 24 – وكالات:

ترأس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء، اجتماعاً أمنياً لبحث مكافحة "الإرهاب"، في إطار التطورات الأخيرة في سوريا.

ونقلت وكالة "أناضول" التركية للأنباء عن مصادر بالرئاسة التركية القول: إن الاجتماع بحث أيضاً عملية "غصن الزيتون" التي تشنها القوات التركية والجيش السوري الحر بمدينة عفرين شمال غربي سوريا.

وأضافت أن الاجتماع، تناول كذلك محاربة التنظيمات "الإرهابية" في سوريا التي تشكل تهديداً على الأمن القومي التركي.

من جهة أخر، قال الرئيس التركي إن الولايات المتحدة لديها "حسابات" ضد تركيا وإيران وروسيا في سوريا، مشيراً إلى تحالف واشنطن مع المسلحين الذين يقودهم الأكراد ويقاتلون تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأكد أردوغان مجدداً معارضته المعلنة منذ فترة طويلة لتسليح وحدات حماية الشعب، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة على الأرض، وذكر لأعضاء بحزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان في أنقرة "إذا قلت إني أرسلهم لمحاربة داعش، فلا يمكن أن نصدق ذلك"، وتابع "فعندئذ، يكون لديك حسابات ضد تركيا، يكون لديك حسابات ضد إيران أو ربما، يكون لديك حسابات ضد روسيا".

كما أصر أردوغان على أن تقوم الولايات المتحدة بإخلاء مدينة منبج شرق مدينة حلب، التي استولت عليها القوات الكردية، وتحتفظ الولايات المتحدة بوجود في المدينة حيث تعيد إعمارها.

وقد ذكرت الولايات المتحدة مراراً أنها لا تعتزم مغادرة منبج، ولكنها ما زالت في محادثات مع أنقرة.

وقال أردوغان "أنت تطلب منا ألا نأتي إلى منبج، سنأتي إلى منبج لإعادتها إلى أصحابها الأصليين"، موضحاً أن المدينة كانت تقطنها أغلبية عربية.