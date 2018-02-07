إقليم كردستان: لدينا 4 آلاف "داعشي" محتجز

الشارقة 24 - د ب أ:





أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، بأنها تحتجز أربعة آلاف "داعشي"، بين مسلح ومتعاون مع التنظيم المتطرف، من بينهم أجانب وأنها تعاملهم بحسب القانون والمعايير الدولية، وأنها أعلمت المنظمات الدولية بأعدادهم وأماكن احتجازهم.

وقال رئيس اللجنة العليا للمتابعة والرد على التقارير الدولية ديندار زيباري، في مؤتمر صحافي عقد يوم الثلاثاء، إن حكومة الإقليم أعلمت وتقوم بالتنسيق مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي بشأن حوالي أربعة آلاف سجين من داعش في الإقليم.

وأضاف زيباري أن "الإقليم يتعامل مع ملف الموقوفين والمحكومين من "داعش" بكل شفافية وبحسب المعايير الدولية، وسبق أن أعلنا بأن هناك حوالي أربعة آلاف سجين ومحتجز من داعش في سجون الإقليم ومن بينهم أجانب والتحقيقات معهم جارية والمنظمات الدولية على إطلاع كامل بأسمائهم وأعدادهم وأماكن احتجازهم".

وتابع أن "أن حوالي 2600 "داعشي" قد احتجزوا بين عام 2014 ونهاية 2016، وأن هناك حوالي 350 داعشياً كانوا مسجونين في كركوك أو سلموا أنفسهم للأجهزة الأمنية وتم نقلهم إلى أربيل قبل أحداث 16 أكتوبر الماضي، وأن حوالي ألف مسلح داعشي سلموا أنفسهم لقوات البيشمركة والقوات الأمنية في الإقليم إبان معارك تحرير الموصل والحويجة وتم نقلهم كذلك إلى الإقليم".

ونفى زيباري اتهامات الحكومة العراقية وبعض المنظمات الدولية حول وجود سجون سرية لاحتجازهم في الإقليم، مؤكداً أن "حكومة الإقليم أطلعت الجهات المعنية بأسمائهم وجنسياتهم وأماكن احتجازهم"، واتهم الحكومة العراقية باحتجاز حوالي 38 من أفراد البيشمركة، الذين كانوا أسرى لدى "داعش" ونقلهم إلى سجون جنوب العراق.