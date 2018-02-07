عباس: "القدس عاصمة للشباب الإسلامي" رد سريع على قرار ترامب

الشارقة 24 – رويترز:





قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الثلاثاء، إن إطلاق احتفالية "القدس عاصمة الشباب الإسلامي 2018"، هو رد سريع على قرار الإدارة الأميركية إعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني.

وأضاف عباس في كلمة له خلال الاحتفالية التي شارك فيها ممثلون عن 27 دولة في مقر الرئاسة برام الله "هذه المظاهرة العظيمة هي رد وما أسرع الرد على أولئك الذين قالوا إن القدس لهذه الجهة أو تلك كلا إنها عربية إسلامية مسيحية وهذا الدليل على ذلك".

وتابع "هذا الرد السريع العاقل الذي يقول للعالم إن القدس عاصمة للشعب الفلسطيني وليس لأحد غيره، وإن القدس عاصمة الشباب المسلم والشباب المسيحي أيضاً"، وجدد موقفه الرافض للوساطة الأميركية في عملية السلام مع الصهاينة، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ديسمبر الماضي القدس عاصمة للكيان، وقراره نقل السفارة الأميركية إلى القدس.