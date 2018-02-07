5 إصابات خطيرة

شهيد و47 جريحاً فلسطينياً بمواجهات مع الاحتلال في نابلس

  • الأربعاء 07, فبراير 2018 في 1:30 ص
  • جانب من عملية تشييع جثمان شهيد فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة
    جانب من عملية تشييع جثمان شهيد فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة
أعلنت مصادر فلسطينية مطلعة، استشهاد شاب فلسطيني، مساء الثلاثاء، متأثراً بجروحه خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت منطقة الجبل الشمالي في مدينة نابلس.
الشارقة 24 – أ ف ب:
 
استشهد شاب فلسطيني، مساء الثلاثاء، متأثراً بجروحه خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت منطقة الجبل الشمالي في مدينة نابلس.
 
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن المواجهات مع قوت الاحتلال أسفرت عن استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 47 فلسطينياً، غالبيتهم بالرصاص الحي، منها 5 إصابات وصفت بالخطيرة، مشيرة إلى أن المصابين نقلوا إلى مستشفيات المدينة، فيما ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها تعاملت مع عشرات حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية خلال تلك المواجهات.