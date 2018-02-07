هادي يُشيد بجهود المبعوث الأممي في عملية السلام باليمن

الشارقة 24 – كونا:

أعرب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، يوم الثلاثاء، عن تقديره وامتنانه للجهود الحميدة والدؤوبة التي بذلها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في عملية السلام والاستقرار في اليمن.

وقالت وكالة الأنباء السعودية: إن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس اليمني مع ولد الشيخ أحمد، بمناسبة انتهاء فترة عمله التي تكتمل مع نهاية شهر فبراير الجاري.

وأشاد الرئيس اليمني بجهود ولد الشيخ خلال فترة عمله مبعوثاً للأمين العام للأمم المتحدة في ظل ظروف صعبة واستثنائية بغية تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وأشار هادي أيضاً إلى تعنت وغطرسة الانقلابيين في إغلاق فرص السلام في محطاتها المختلفة، رغم التنازلات التي قدمتها الحكومية الشرعية من أجل حقن الدماء.