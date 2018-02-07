إيران تطالب تركيا بإنهاء عمليتها في عفرين "بأسرع ما يمكن"

الشارقة 24 - د ب أ:

طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني، تركيا بإنهاء عمليتها الحالية في شمال سوريا "بأسرع ما يمكن".

وقال الرئيس الإيراني في مؤتمر صحافي عقده، يوم الثلاثاء، في طهران إنه لا ينبغي لجيش أجنبي أن يزحف ببساطة إلى بلد دون أن يحصل على موافقة حكومة وشعب هذا البلد "وإذا لم يكن الحال كذلك، فلا ينبغي لهذا الأمر أن يحدث".

وأعرب روحاني عن اعتقاده بأن الأعمال العسكرية التركية في سوريا ستؤدي فقط إلى مزيد من التوترات في المنطقة برمتها، وطالب باحترام السلامة الإقليمية لسوريا، وأضاف أن هذه الهجمات "قتل فيها أخوة لنا أتراك وأكراد"، ولفت إلى أنه لا أحد سيستفيد من ذلك، وقال إن بلاده اعترضت مراراً على هذه العمليات العسكرية لهذا السبب.

في الوقت نفسه، قال روحاني إن هذا لا يعني أن إيران لا ترغب في مواصلة تعاونها مع تركيا وروسيا من أجل تسوية الصراع في سوريا، ووصف هذا التعاون بالضروري من أجل السلام في سوريا وللمنطقة كلها.

ونوه روحاني إلى أنه اتفق خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على عقد لقاء قمة ثلاثي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، يوم الثلاثاء، إنه لا توجد أي خلافات بين تركيا وروسيا بشأن توغل أنقرة في منطقة عفرين بشمال سوريا، مضيفاً أن البلدين على اتصال وثيق بشأن العملية.

وأدلى تشاووش أوغلو بالتصريحات خلال مقابلة مع محطة "تي. جي. آر. تي نيوز"، وقال الوزير إن القوات التركية انتهت من بناء نقطة مراقبة سادسة في محافظة إدلب السورية.