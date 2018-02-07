الجيش اليمني يتقدم في جبهات البيضاء وتعز وصعدة

الشارقة 24 – واس:

تمكنت قوات الجيش الوطني في اليمن، مسنودة بمقاومة شعبية من أبناء محافظة البيضاء وسط اليمن، يوم الثلاثاء، من تحرير مواقع استراتيجية بمديرية ناطع.

وذكرت وزارة الدفاع اليمنية، أن قوات الجيش الوطني اليمني استكملت تحرير جبل الكتاف، شرقي منطقة أعشار في مديرية ناطع، وسط فرار جماعي لعناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وأسفرت تلك المعارك عن مصرع سبعة من عناصر الميليشيات الحوثية وإصابة آخرين، كما استعاد الجيش اليمني كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.

كما قُتل اثنان من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية الإيرانية، في كمين محكم للمقاومة الشعبية، في مديرية القريشية بمحافظة البيضاء وسط اليمن .

وقال مصدر ميداني إن المقاومة الشعبية في مديرية القريشية، استهدفت بكمين مسلح طاقماً للميليشيات بوادي الأعرام في منطقة الزوب .

وأفاد المصدر أن اثنين من عناصر الميليشيات الحوثية لقوا مصرعهما في الكمين .

وفي جبهة تعز، تواصل قوات الجيش الوطني عملياتها العسكرية لتحرير محافظة تعز، واستعادت السيطرة على مواقع مهمة في الجبهة الغربية .

وأكدت وزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش الوطني استعادت، يوم الثلاثاء، السيطرة على تبتي الجبورية والصفراء في مديرية جبل حبشي غربي تعز، وأشارت إلى أن أن قوات الجيش الوطني اليمني تخوض في هذه الأثناء معارك ضارية مع الميليشيات الحوثية على أعتاب منطقة شرف العنين في المديرية ذاتها، ولقت إلى أن الجيش الوطني اقترب من استعادة وفرض سيطرته على قرية شرف العنين التي تطل على منطقة الرمادة والخط الرابط بين تعز والحديدة .

وفي جبهة الضباب غربي المدينة، تتواصل المعارك بين قوات الجيش والميليشيات الحوثية منذ انطلاق عملية تحرير تعز، الأسبوع الماضي .

وتركزت المعارك في جبهة الضباب في محيط التبة السوداء وجبل المنعم والأشعاب .

وكبدت قوات الجيش الوطني الميليشيات الانقلابية خلال المعارك عدداً كبيراً من القتلى والجرحى في صفوفها التي تشهد انهيارات غير مسبوقة .

وفي جبهة صعدة، يواصل الجيش الوطني اليمني، لليوم الثاني على التوالي تقدمه الميداني في منطقة مندبة شمالي محافظة صعدة.

وأكد قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد صالح قروش، أن قوات اللواء تمكنت من استعادة السيطرة التامة على التباب السود وتبة "البي أم بي" وتبة البركان وعدد من المرتفعات المحيطة بمنطقة مندبة باتجاه مركز مديرية باقم.

وأضاف أن ما لا يقل عن 30 عنصراً من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران لقوا مصرعهم، فيما تم أسر اثنين آخرين، ولاذ البقية بالفرار، كما استعادت قوات الجيش كمية من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة كانت مع الميليشيات.