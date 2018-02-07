موسكو: إعادة جثة طيار روسي من سوريا

الشارقة 24 - د ب أ:

ذكرت وزارة الدفاع الروسية في موسكو، يوم الثلاثاء، أن جثة الطيار الروسي الذي أسقطت طائرته فوق سوريا عادت إلى بلاده، مشيرة إلى أن تركيا ساعدت في تنفيذ هذه العملية.

كما تسعى موسكو للحصول على مساعدة أنقرة لاستعادة حطام الطائرة وهي من طراز "سوخوي 25"، وخاصة من أجل التعرف على نوع السلاح المستخدم في الهجوم.

وأصدر مسلحون على صلة بتنظيم القاعدة بياناً قالوا فيه إن الجثة "سرقت" من جانب مجموعة متمردة لم يكشفوا عن اسمها، وتعهدوا باتخاذ إجراءات، واصفين العمل بأنه عمل "شنيع".

وقال بيان منسوب إلى أحد ضباط الأمن داخل المنظمة المعروفة باسم "هيئة تحرير الشام"، "لقد فوجئنا اليوم بنقلها إلى المحتل الروسي".

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مجموعة "فيلق الشام" المدعومة من تركيا سلمت الجثة إلى تركيا، الأمر الذي ساعد على إعادتها إلى روسيا.

وأسقطت الطائرة يوم السبت الماضي على أراضي يسيطر عليها مسلحو المعارضة في محافظة إدلب بشمال غربي سوريا، والتي تقع على الحدود مع تركيا.

وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع هذا الأسبوع إنه المرجح أن يكون قد تم إسقاط الطائرة بصاروخ حراري يطلق من فوق الكتف، أما من طراز "ستريلا"، الذي صمم في العهد السوفييتي، أو صاروخ "ستينغر" الأميركي.