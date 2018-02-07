زعيم المعارضة: تركيا دخلت في مستنقع بعفرين

الشارقة 24 – وكالات:

انتقد زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو، يوم الثلاثاء، سياسة بلاده الخارجية.

وقال في كلمة أمام اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه بالبرلمان إن "تركيا دخلت في مستنقع"، معتبراً أنها لم تكن وحيدة في المحافل الدولية كما هي عليه الآن، ودعا مجدداً حكومة بلاده إلى التواصل مع الرئيس السوري بشار الأسد، وإقامة علاقات مع دمشق للحفاظ على وحدة الأراضي السورية ووقف سفك الدماء فيها.

وأضاف "إذا كنا نرغب بتأسيس السلام في سوريا، وأن نكون لاعبين أساسيين على الساحة السورية فعلينا التواصل مع الأسد، لأنه يدافع عن وحدة الأراضي السورية كما نفعل نحن".

وتأتي تصريحات كمال كليجدار على خلفية عملية "غصن الزيتون" التي يشنها الجيش التركي منذ 20 يناير الجاري ضد عناصر وحدات حماية الشعب في منطقة عفرين السورية.

من جهتها، دعت فرنسا تركيا إلى التحلي بضبط النفس في إطار عملية "غصن الزيتون"، التي تشنها حالياً بمنطقة عفرين شمال غربي سوريا.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن الحل السياسي فقط وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 هو القادر على ضمان استقرار سوريا وأمن تركيا.

وأعرب البيان عن القلق إزاء التقارير المتكررة التي تفيد بأن النظام السوري استخدم غاز الكلور مراراً ضد السكان المدنيين في سوريا خلال الأسابيع الأخيرة.

وأكد البيان ضرورة أن يحترم النظام السوري ومن يدعمه جميع الالتزامات الدولية في هذا المجال.