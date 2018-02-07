الأمم المتحدة تحذر من كارثة صحية في غزة

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، أن الوقود اللازم لتشغيل مولدات الطوارئ بمستشفيات وشبكات الصرف الصحي بقطاع غزة سينفد خلال عشرة أيام، وناشدت المانحين توفير دعم عاجل.

وقال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة إنه حتى الآن توقفت مولدات الكهرباء في ثلاثة من مستشفيات غزة الثلاثة عشر، فضلاً عن توقف مولدات 14 من 54 مركزاً طبياً بالقطاع.

وقال مسؤولو المؤسسات المتضررة إنهم يحولون الحالات الخطيرة إلى منشآت صحية أخرى وإنها قللت من طاقتها التشغيلية.

وفي مستشفى الدرة للأطفال بمدينة غزة، التي تخدم في العادة ما يصل إلى 180 مريضاً في اليوم، كان الكثير من أسرتها التسعين خاوياً يوم الثلاثاء.

وقال الأطباء إن الوقود نفد قبل أسبوع، وإنها توفر أدنى قدر ممكن من الخدمات.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية إن وقود الطوارئ في المنشآت الحيوية بقطاع غزة "سينفد خلال الأيام العشرة المقبلة"، وأضاف أن خدمات الطوارئ والتشخيص ووحدات الرعاية المركزة وغرف العمليات في خطر علاوة على 55 محطة للصرف الصحي و48 محطة تحلية ومنشآت تجميع الفضلات الصلبة.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة أن 6.5 مليون دولار مطلوبة لتوفير 7.7 مليون لتر من الوقود الطارئ في 2018، وهو "أدنى حد لتفادي انهيار الخدمات".