تحديد 7 مناطق مقلقة بينها عفرين

70 قتيلاً بالغوطة والأمم المتحدة تطالب بهدنة في سوريا

  • الأربعاء 07, فبراير 2018 في 12:00 ص
  • سوري يقف على حطام بعض المباني المتضررة بعد غارة جوية في الغوطة الشرقية
    سوري يقف على حطام بعض المباني المتضررة بعد غارة جوية في الغوطة الشرقية
طالبت الأمم المتحدة الثلاثاء، بوقف فوري لإطلاق النار في سوريا لمدة شهر على الأقل لاعتبارات إنسانية، بعد أن أفادت تقارير بمقتل العشرات في غارات جوية مكثفة استهدفت آخر معقل كبير تسيطر عليه قوات المعارضة في غوطة دمشق.
الشارقة 24 – رويترز:
 
دعت الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، إلى وقف فوري لإطلاق النار في سوريا لمدة شهر على الأقل لاعتبارات إنسانية، بعد أن أفادت تقارير بمقتل العشرات في غارات جوية مكثفة استهدفت آخر معقل كبير تسيطر عليه قوات المعارضة قرب دمشق.
 
ودعا مبعوثو الأمم المتحدة إلى وقف للأعمال القتالية من أجل توصيل المساعدات الإنسانية وإجلاء المرضى والجرحى، وحددوا سبع مناطق تبعث على القلق منها عفرين في شمال سوريا التي يهيمن عليها الأكراد وتتعرض لهجوم تركي.
 
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قصفاً وقع يوم الثلاثاء للغوطة الشرقية أودى بحياة ما لا يقل عن 70 شخصاً، بينهم 14 طفلاً، فضلاً عن إصابة 200 بجروح. 
 
وأضاف المرصد، أن 31 شخصاً قتلوا في غارات جوية على الغوطة الشرقية، يوم الإثنين.