70 قتيلاً بالغوطة والأمم المتحدة تطالب بهدنة في سوريا

سوري يقف على حطام بعض المباني المتضررة بعد غارة جوية في الغوطة الشرقية

الشارقة 24 – رويترز:

دعت الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، إلى وقف فوري لإطلاق النار في سوريا لمدة شهر على الأقل لاعتبارات إنسانية، بعد أن أفادت تقارير بمقتل العشرات في غارات جوية مكثفة استهدفت آخر معقل كبير تسيطر عليه قوات المعارضة قرب دمشق.

ودعا مبعوثو الأمم المتحدة إلى وقف للأعمال القتالية من أجل توصيل المساعدات الإنسانية وإجلاء المرضى والجرحى، وحددوا سبع مناطق تبعث على القلق منها عفرين في شمال سوريا التي يهيمن عليها الأكراد وتتعرض لهجوم تركي.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قصفاً وقع يوم الثلاثاء للغوطة الشرقية أودى بحياة ما لا يقل عن 70 شخصاً، بينهم 14 طفلاً، فضلاً عن إصابة 200 بجروح.

وأضاف المرصد، أن 31 شخصاً قتلوا في غارات جوية على الغوطة الشرقية، يوم الإثنين.