استشهاد فلسطيني واعتقالات في الضفة الغربية

جانب من حملة الاعتقالات الصهيونية في الضفة الغربية

الشارقة 24 – رويترز:

استشهد الثلاثاء، الشاب الفلسطيني أحمد نصر جرار، بعد مطاردته من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية استمرت شهراً .

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن محافظ جنين إبراهيم رمضان، أنه تم إبلاغه رسمياً من قبل الارتباط الفلسطيني باستشهاد الشاب الفلسطيني على يد قوات الاحتلال .

وفي شأن أمني آخر، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات وتفتيش واعتقالات، حيث قامت باعتقال أربعة مواطنين فلسطينيين من بلدة ديراستيا شمال غربي سلفيت، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها بالضفة الغربية المحتلة .

وفي غرب جنين، شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة تخللها عمليات تخريب وتدمير في محتويات المنازل، في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين واعتقلت ثلاثة مواطنين فلسطينيين .