السعودية: التحالف العربي هدفه الحفاظ على كيان الدولة اليمنية

الشارقة 24 – وام:

جدد مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته الأسبوعية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في الرياض، يوم الثلاثاء، التأكيد على أن هدف تحالف دعم الشرعية في اليمن، هو ضمان أمن واستقرار اليمن والحفاظ على كيان الدولة اليمنية والأمن والسلم الإقليمي والدولي، وأن يكون يمن العروبة آمناً ومستقراً وقادراً على التنمية والازدهار.

وقال معالي الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الثقافة والإعلام السعودي في بيان عقب الجلسة: إن مجلس الوزراء نوه باستجابة الأطراف اليمنية في عدن والتزامها بالبيان الصادر عن قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة.

وأضاف العواد أن مجلس الوزراء نوه بقرار مجلس جامعة الدول العربية الصادر في ختام اجتماعه المستأنف على مستوى وزراء الخارجية بالقاهرة تحت عنوان "التحرك العربي لمواجهة قرار الإدارة الأميركية بشأن القدس"، وما تضمنه القرار حيال مختلف الجهود تجاه القضية الفلسطينية.