الجبير والزياني يبحثان مع ولد الشيخ أحمد الأوضاع في اليمن

الشارقة 24 – بنا:

اجتمع الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، يوم الثلاثاء، مع إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمهورية اليمنية، بمناسبة انتهاء مهمته مبعوثاً للأمين العام إلى اليمن.

وأعرب الأمين العام عن شكره وتقديره للمبعوث الأممي على الجهود الطيبة التي بذلها خلال توليه مهامه مبعوثاً للأمين العام إلى اليمن، مشيداً بما بذله من مساعٍ حثيثة لمساعدة الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي ينهي الصراع في اليمن وفق المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216 .

من جانبه، عبر إسماعيل ولد الشيخ أحمد عن شكره للأمين العام على ما لقيه من دول المجلس والأمانة العامة لمجلس التعاون من دعم ومساندة، وما أبدته دول المجلس من حرص واضح على إنهاء الصراع في اليمن وتحقيق الأمن والاستقرار فيها، وما تقوم به من جهود حثيثة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى كافة المحافظات اليمنية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

وجرى خلال اللقاء، بحث آخر تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في الجمهورية اليمنية.

كما استقبل وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، حيث بحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.