الجيش الوطني يدخل مديرية حيس في الساحل الغربي اليمني

الجيش اليمني خلال المواجهات مع الانقلابيين

الشارقة 24 – وام:



تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني الإثنين، من دخول مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة في جبهة الساحل الغربي اليمني، بدعم وإسناد كبير من قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية وبمشاركة بارزة للقوات المسلحة الإماراتية.



ونجحت القوات في دخول مديرية حيس بعد مواجهات مع مليشات الحوثي الإيرانية، التي أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى في صفوف الميلشيات.



وتقع "حيس" بالقرب من شريط ساحلي يربط عاصمة محافظة الحديدة غرب اليمن بمنطقة باب المندب.