غوتيريش: حل الدولتين السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي

أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة

الشارقة 24 – وام:



حذر أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة من تأثير الاتجاهات السلبية على الأرض، وما سيترتب عليه من خلق واقع الدولة الواحدة، بدلاً من حل الدولتين الأمر الذي أكد أنه لا يمكن التراجع عنه.



جاء ذلك في بيان ألقاه الإثنين، أمام اجتماع لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، أشار فيه إلى أن هذا الأمر لا يتماشى مع تحقيق التطلعات الوطنية والتاريخية والديمقراطية المشروعة.



و قال إن "استمرار بناء المستوطنات وتوسيعها في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، غير قانوني وفق قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي" مؤكداً أن النشاط الاستيطاني عقبة كبرى أمام السلام ويتعين وقفه والتراجع عما تم في إطاره، وأضاف أن العنف والتحريض يواصلان تغذية مناخ الخوف وانعدام الثقة.