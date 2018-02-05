التحالف الدولي ضد "داعش" يخفض قواته في العراق

من قوات التحالف الدولي ضد "داعش" في العراق، أرشيفية

الشارقة 24 – أ.ف.ب:



قال التحالف الدولي ضد "داعش" في بيان، اليوم الإثنين، إنه قرر خفض عديد قواته في العراق، بعد أن خسر التنظيم الإرهابي كافة الأراضي التي كان سيطر عليها في هذا البلد.



وقال التحالف في بيان إن "وجوداً مستمراً للتحالف في العراق سيؤمن، لكن بشروط تتماشى مع الحاجات وبالتنسيق مع الحكومة العراقية"، من دون إعطاء أرقام لخفض عديد القوات.



وأضاف البيان، أنه بعد نجاح تحرير الموصل من المتطرفين، سيغير التحالف توجهه في العراق لينتقل من دعم العمليات القتالية إلى المحافظة على المكاسب العسكرية التي تحققت ضد الإرهابيين.



ونقل البيان عن الجنرال جوناتان براغا رئيس عمليات التحالف، قوله "سيدخل التحالف تعديلات على قواته بالتشاور مع شركائه العراقيين بهدف ضمان هزيمة دائمة لـ "داعش".