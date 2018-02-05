الجيش المصري يقتل تكفيرياً ويضبط 6 آخرين بشمال سيناء

وحدات من الجيش المصري خلال عملية أمنية في سيناء - أرشيفية

الشارقة 24 – وام:



قال المتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي إن القوات المسلحة المصرية تمكنت من القضاء على تكفيري شديد الخطورة وضبط ستة آخرين من المشتبه بهم بشمال سيناء



وأضاف أن القوات تمكنت أيضاً من اكتشاف وتدمير عربتي دفع رباعي وست دراجات نارية تخص العناصر التكفيرية وتدمير مخزّنين يحتويان على قطع غيار دراجات نارية و51 عبوة ناسفة.



كما تم اكتشاف وتدمير عدد كبير من الأوكار التي تستخدمها العناصر التكفيرية في الاختباء وتخزين الاحتياجات الإدارية وأجهزة الاتصال والذخائر والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة.