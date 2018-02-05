مقتل 28 في غارات لقوات النظام على الغوطة قرب دمشق

الشارقة 24 – أ.ف.ب:



قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، إن 28 مدنياً على الأقل قتلوا الإثنين، وأصيب العشرات بجروح في غارات عنيفة لقوات النظام استهدفت مدناً وبلدات عدة في الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق.



ويتوزع الضحايا بين عشرة مدنيين قتلوا جراء الغارات التي استهدفت سوقاً شعبياً في بلدة بيت سوى، وتسعة آخرين بينهم طفلتان وعنصر من الدفاع المدني "الخوذ البيضاء" في مدينة عربين، بالإضافة إلى ستة آخرين بينهم طفلان في بلدة حزة، ومدنيين اثنين بينهم طفل في مدينة زملكا، ومدني في بلدة حمورية.



وجاءت هذه الغارات، غداة غارات مماثلة على محافظة إدلب شمال غرب سوريا، تسببت ليل الأحد بمقتل 16 مدنياً على الأقل، تزامناً مع إصابة ستة مدنيين بحالات اختناق في مدينة سراقب