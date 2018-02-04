الجامعة العربية تؤكد رفضها لأية محاولات للربط بين الإسلام والإرهاب

الشارقة 24 – واس:



شددت جامعة الدول العربية، رفضها لأية محاولات للربط بين الإسلام والإرهاب، داعية إلى ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة والعمل على بلورة الإجماع الدولي الذي يضمن الاحترام الكامل لكافة الأديان والرسل، بما يسهم في التصدي لظاهرة ازدراء الأديان التي تنامت بشكل مضطرد في الآونة الأخيرة.



ونوّهت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان لها اليوم الأحد، بمناسبة أسبوع الوئام العالمي بين أتباع الأديان الذي يوافق الأسبوع الأول من شهر فبراير من كل عام بأهمية تعزيز التسامح الديني والتعايش السلمي والحوار بين مختلف الطوائف الدينية، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم العالميين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



واستنكرت كافة مظاهر التطرف الديني وحوادث العنف والتمييز التي ما زالت ترتكب ضد البشر بسبب دينهم أو معتقداتهم، مجددة إدانتها لأية دعوة إلى الكراهية الدينية والتي تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة.