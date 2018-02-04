القاهرة: اجتماع رباعي لوزيري الخارجية و "مخابرات" مصر والسودان الخميس

الشارقة 24 – رويترز:



قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد في بيان، إن القاهرة سوف تستضيف يوم الخميس الثامن من فبراير الجاري اجتماعاً رباعياً لوزيري الخارجية ورئيسي جهازي المخابرات بمصر والسودان، لبحث مسار العلاقات الثنائية بين البلدين والتنسيق بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.



وأضاف أن الاجتماع الرباعي سيسبقه اجتماع بين وزيري الخارجية واجتماع بين رئيسي جهازي المخابرات ويليه مؤتمر صحافي لوزيري الخارجية.



وقال أبوزيد، إن اجتماع الخميس في القاهرة سيعقد تنفيذاً لتوجيهات أصدرها السيسي والبشير عقب محادثاتهما في أديس ابابا، حيث تم الاتفاق على إنشاء آلية تشاورية رباعية بين وزارتي الخارجية وجهازي المخابرات العامة في البلدين في إطار العلاقة الاستراتيجية التي تجمع بينهما.